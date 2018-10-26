Мартин Скорсезе уверен, что мог бы спасти сериал «Винил» от закрытия

Крупнобюджетная музыкальная драма «Винил» от Мартина Скорсезе, Мика Джаггера и Терренса Уинтера отличилась не только объёмом потраченных средств, но и крайне низкими рейтингами, что вкупе с творческими разногласиями по второму сезону привело к закрытию сериала. Оглядываясь назад, Скорсезе уверен, что проект можно было спасти, занимайся он им вплотную.

10-серийная драма с Бобби Каннавале и Оливией Уайлд, посвященная музыкальному миру Нью-Йорка 70-х годов, стартовала крайне слабо — открывающий эпизод собрал у экранов лишь 764 тыс. зрителей. Так, постановка, по признанию кинодела, добиравшаяся до экранов около двадцати лет, не получила шанса реализоваться во всей своей полноте:

Для меня закрытие стало настоящей трагедией. Я снял лишь пилотный эпизод. Проработав всего год с HBO, мы так и не смогли собрать воедино все творческие элементы. Потом я понял, что мне стоило срежиссировать все десять эпизодов и отдать этому проекту года три-четыре.

У Скорсезе даже есть крайне удачный пример такого подхода к работе над сериалом — «Молодой Папа» Паоло Соррентино:

Если берёшься, делай как Соррентино — от начала и до конца, полностью. А не собираешься взваливать на себя такую ответственность, тогда и вовсе не снимай сериал.

Кинорежиссёр отметил, что подобную ошибку в своё время совершил Баз Лурман со своим «Отжигом» — доверил заниматься проектом другим людям, и Netflix прикрыл музыкальную драму после первого сезона.

Впрочем, в этот стройный короткий ряд примеров не вписывается другой проект Скорсезе — криминальная драма «Подпольная империя», где он также срежиссировал лишь пилотный эпизод. Сериал успешно прожил на HBO целых пять сезонов.