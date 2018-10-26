 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Chrome «Мирай из будущего» — премьера дублированного трейлера Новости игр — лучшее за неделю Лучшее аниме 2017 года — голосование Интервью и приветствие режиссёра «Тайной жизни пингвинов» Хироясу Исиды
14
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Супердрэги» — трейлер без цензуры

Проклинаете новых «Черепашек-ниндзя», плачете над частотой кадров в «Принце драконов» и ругаете примитивность анимации «Звёздных войн: Сопротивления»? Но вы ничего не знаете о настоящих страданиях, если не видели red-band-трейлер комедийного анимационного сериала Netflix под названием «Супердрэги» (Super Drags).

За сие чудо, с позволения сказать, творческой мысли отвечают соавторы Пауло Леско, Андерсон Махански и Фернандо Мендонса. Это пятисерийная история о том, как троица дрэг-квин — мужиков в бабских платьях — спасает мир от вселенского зла при помощи блёсток и особой радужной магии.

Впечатлительным натурам рекомендуется после просмотра принять «Разувидин», а перед просмотром убедиться, что поблизости нет детишек школьного и дошкольного возраста. Во избежание психотравм. Заинтересовавшимся же полезно будет узнать, что это станет доступно для просмотра 9 ноября.

14 Обсудить
Темы
 
Видео Супердрэги
загрузка...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Супердрэги» — трейлер без цензуры

Тоже интересно

 
Кино Студия Millennium Films экранизирует комикс «Шина — королева джунглей»
 
Кино Унесённые политкорректностью: Эд Скрейн и голливудская классика
 
На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных
 
Кино Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов
 
Кино «Скайлайн 2» — превью
 
КиноИгры Актёр Кристофер Ламберт опять готов стать богом в «Смертельной битве 3»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
ARK: Survival Evolved обзавелся датой релиза для Nintendo SwitchRed Dead Redemption II - загрузите бесплатную динамическую тему по игре для PlayStation 4Resident Evil, Resident Evil Zero и Resident Evil 4 анонсированы для Nintendo SwitchОбзор Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive AgeWar Thunder - разработчики отмечают шестой день рождения и дарят подарки
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика