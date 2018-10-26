«Супердрэги» — трейлер без цензуры

Проклинаете новых «Черепашек-ниндзя», плачете над частотой кадров в «Принце драконов» и ругаете примитивность анимации «Звёздных войн: Сопротивления»? Но вы ничего не знаете о настоящих страданиях, если не видели red-band-трейлер комедийного анимационного сериала Netflix под названием «Супердрэги» (Super Drags).

За сие чудо, с позволения сказать, творческой мысли отвечают соавторы Пауло Леско, Андерсон Махански и Фернандо Мендонса. Это пятисерийная история о том, как троица дрэг-квин — мужиков в бабских платьях — спасает мир от вселенского зла при помощи блёсток и особой радужной магии.

Впечатлительным натурам рекомендуется после просмотра принять «Разувидин», а перед просмотром убедиться, что поблизости нет детишек школьного и дошкольного возраста. Во избежание психотравм. Заинтересовавшимся же полезно будет узнать, что это станет доступно для просмотра 9 ноября.