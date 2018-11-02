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Первоисточники: collider.comwww.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:
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Восьмой сезон «Игры престолов»: первые официальные детали

До старта финальной части «Игры престолов» ещё далековато, но кое-какие подробности о восьмом сезоне фэнтезийного эпика начинают просачиваться в прессу. Издание Entertainment Weekly опубликовало обложку своего свежего выпуска с царственными родственниками Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу. Фото считается первым официальным снимком заключительной телеглавы.

Вдобавок появились и первые официальные подробности о завершающем сезоне. Шесть эпизодов и десять месяцев съёмок — творческая команда выложилась на все сто в попытках приблизить финал саги к совершенству. И каждый актёр не преминул отметить, как по ходу сценарной вычитки всплакнул от нахлынувших чувств.

Один из исполнительных продюсеров проекта Брайан Когман в общих чертах описал, чего нам, зрителям. ожидать:

Такие разные, непохожие друг на друга персонажи собираются вместе, чтобы противостоять общему врагу, своему прошлому и стать тем, кем они хотели мечтали стать перед лицом неизбежной гибели. Это невероятно эмоциональный, впечатляющий, сладостно-горький финал, который, я верю, воздаёт должное тому, что задумывалось Джорджем Мартином, в каком-то смысле переворачивая историю с ног на голову.

Бессменные шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс начали планировать финальный сезон ещё в 2012 году. Изначально предполагалось, что сериал завершится шестичасовой кинотрилогией — с такой формулой создатели надеялись получить необходимый бюджет на масштабную концовку. Тогдашние $ 5 млн на эпизод были бы не в состоянии покрыть все необходимые затраты. В итоге вышло практически то же самое только без выхода на широкие экраны — руководство кабельного канала позаботилось о финансах, и в итоге на каждую серию восьмого сезона ушло более чем $ 15 млн.

Мигель Сапочник, снявший эпизоды The Gift, Hardhome, Battle of Bastards и The Winds of Winter, срежиссировал серию, в которой происходит величайшая битва Вестероса — та самая, съёмки которой заняли 55 долгих ночей на натуре и ещё несколько недель — в павильонах и потребовали от съёмочной команды и актёров сверхчеловеческих усилий. Исполнитель роли Тириона Питер Динклейдж заявил, что по сравнению с этим жестоким побоищем битва Бастардов выглядит парком развлечений. На данный момент эта постановка считается самой продолжительной боевой сценой, когда-либо снятой в кино или на телевидении.

По словам Бениоффа, к сцене великого противостояния живых и мёртвых они шли с первой сцены первого эпизода сериала. Главной задачей для шоураннеров и режиссёра было выстроить серию так, чтобы эта долгая битва не утомила зрителя и держала его в постоянном напряжении. Сражение развернётся в Винтерфелле, и наверняка многие падут. Кто именно, узнаем не раньше следующего года.

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Игра престолов
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