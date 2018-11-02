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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Showtime снимет продолжение «Ужасов по дешёвке»

Викторианский мистический триллер «Ужасы по дешёвке», позапрошлым летом внезапно для зрителей завершившийся на третьем сезоне, получит продолжение. Кабельный канал Showtime запустил в разработку сиквел под названием «Ужасы по дешёвке: Город ангелов». Автор оригинала Джон Логан («Последний самурай», «Гладиатор») числится создателем, сценаристом и исполнительным продюсером продолжения. Нас ждут совершенно новый сюжет и новые персонажи.

Программный директор Showtime Гэри Левин рассказал, как всё было:

Мы пришли в восторг, когда Джон Логан представил нам этот исключительно оригинальный взгляд на мифологию «Ужасов по дешёвке», исследующей человеческую душу и мир духов тут, в Калифорнии. «Город ангелов» обещает стать необычайной сагой о семейной любви в мире, полном чудовищ и внутренних демонов.

События разворачиваются в 1938 году в Лос-Анджелесе. Время и место щедро пропитаны американо-мексиканским фольклором и социальным напряжением. Центральный конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. В повествовании тесно переплетутся мистика и реальность, творя новые оккультные мифы и создавая моральные дилеммы для действующих лиц.

Логан обещает сложную историю без деления на чёрное и белое:

В «Городе ангелов» мы обратимся к конкретным историческим, политическим, религиозным, социальным и расовым проблемам. В 1938 году Лос-Анджелес столкнулся с тяжёлыми вопросами о будущем и о душе. Нашем персонажам предстоит сделать то же самое. Простых ответов нет, есть лишь необычайно важные вопросы и захватывающие моральные вызовы. Как это принято в мире «Ужасов по дешёвке», тут нет героев и злодеев, только протагонисты и антагонисты, сложные и противоречивые персонажи, несущие бремя морального выбора.

Старт производственного процесса запланирован на будущий год. В команду исполнительных продюсеров входят Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («007: Спектр») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).

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Ужасы по дешёвке: Город ангелов
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Showtime снимет продолжение «Ужасов по дешёвке»

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