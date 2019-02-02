Телеовощи. Выпуск 269: Главный вопрос

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:06 —
|Новости
|50:20 —
|Отвечаем на вопросы
|55:12 —
|«Королевство» (Kingdom) — 1x01–02 (премьера)
|01:08:02 —
|«Имя мне — ночь» (I Am The Night) — 1x01 (премьера)
|01:21:23 —
|«Каратель» — 2x03–05
|01:32:36 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x02
|01:45:16 —
|«Волшебники» — 4x02
|01:50:32 —
|«Уэйн» — 1x03–04
|02:07:19 —
|«Настоящий детектив» — 3x04
|02:21:29 —
|«Академия смерти» — 1x02–03
|02:30:58 —
|«Бригада» — 1x15 (финал сериала)
|03:19:08 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x13 (впечатления Юрия и Льва)
|03:28:02 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x06 (впечатления Льва)
|03:32:20 —
|«Звёздный путь» — 3x02 (впечатления Юрия)
|03:41:38 —
|«Твин Пикс» — 3x04 (впечатления Ларисы)
|03:56:20 —
|«Вероника Марс» — 3x09 (впечатления Михаила)
|04:09:30 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:08 —
|«Форс-мажоры» — 8x12
|16:19 —
|«Хорошее место» — 3x11–13 (финал сезона)
|26:25 —
|«Сексуальное воспитание» — 1x02–08 (финал сезона)
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