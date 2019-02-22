«Пропащие ребята» от The CW заполучил звезду «Остаться в живых» и режиссёра «Сумерек»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Пропащие ребята» — многосерийный ремейк культовой хоррор-комедии 1987 года Джоэла Шумахера — продолжает набирать обороты. The CW решительно настроился взрастить достойную замену своей почившей вампирской классике «Дневники вампира» и подрядил режиссировать пилот главного спеца по кровососам — подарившую миру «Сумерки» Кэтрин Хардвик.

На главные роли подписали Тайлера Пози («Девственница Джейн», «Волчонок), Кили Санчес («Остаться в живых»), Медальон Рахими («Под несчастливой звездой») и Дакоту Шапиро («Любовники»).

Действие сериала развернётся на солнечном побережье Санта-Клары (Калифорния) с её живописной набережной, невообразимым количеством сахарной ваты и тайным миром вампиров. После внезапной смерти отца братья Майкл (Пози) и Сэм Эмерсоны переезжают туда со своей матерью Люси (Санчес), которая надеется начать новую жизнь в городе своей юности. Но вскоре братьев поглощает соблазнительный мир вечной красоты и юности. Рахими сыграет беззаботную местную девушку; между ней и Майклом мгновенно пробегает искра. Шапиро досталась роль вампира, бойфренда героини Рахими.

Сценарий напишет Хезер Митчелл («Скандал»); она же выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Робом Томасос, Дэном Этериджем, Майком Карсом и Уильямом Биндли.