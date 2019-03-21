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Лиззи Каплан и Тим Роббинс записались во второй сезон антологии «Касл-Рок»

Начинают появляться подробности второго сезона хоррор-антологии Hulu «Касл-Рок» от Стивена Кинга и Дж.Дж. Абрамса. Актёрский состав новой телеглавы возглавила Лиззи Каплан («Мастера секса»), которой досталась роль знаменитой психопатки Энни Уилкс, знакомой поклонникам творчества Кинга по роману «Мизери» и одноимённому психологическому триллеру 1987 года с Кэти Бэйтс в главной роли.

Компанию Каплан составят Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие») и Элси Фишер («Восьмой класс»), а также Юсра Варсама («Дракула»), Бархад Абди («Капитан Филлипс») и Мэттью Алан («13 причин почему»). Роббинс сыграет криминального босса Реджинальда Меррила из романа «Солнечный пёс»/«Несущий смерть», Хедлунд — его племянника Джо, а Фишер досталась роль дочери Энни Уилкс.

Десятисерийный второй сезон выйдет в следующем году и, судя по всему, углубится в страдания печально известного городка и всех тех, кому не посчастливилось в нём жить. Вражда между воюющими кланами Касл-Рока доходит до точки кипения, когда Энни Уилкс решает обосноваться в этом «чудном» местечке.

В первом сезоне антологии снялись Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Сисси Спейсек, Джейн Леви и Скотт Гленн.

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Темы
 
Касл-Рок
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Лиззи Каплан и Тим Роббинс записались во второй сезон антологии «Касл-Рок»

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