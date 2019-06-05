«Киллджойс» — тизер финального сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy выкатил тизер 5-го сезона космического боевика «Киллджойс». Заключительная часть, где троице главных героев предстоит спасать галактику от очередной угрозы апокалипсиса, стартует 19 июля.

Фантастический экшен рассказывает о приключениях трёх охотников за головами, которые в поисках заказов бороздят космические просторы. В команде — обаятельная, но смертельно опасная Дач, парень с добрым сердцем и золотыми руками Джон и его родной брат Д’авин — матёрый солдат, успевший многое пережить и повидать. Стремительно меняющаяся реальность и призраки прошлого вскоре настигают главных героев, навсегда меняя их жизни.

В основном актёрском составе числятся Ханна Джон-Кэймен, Аарон Эшмор и Люк Макфарлейн. Создательница сериала Мишель Ловретта и его шоураннер Адам Баркен выступают исполнительным продюсерами проекта. Производством заведует Temple Street.