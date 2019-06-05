«Мистер Мерседес» — ролик о создании 3-го сезона и дата возвращения сериала на экран

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У 3-го сезона «Мистера Мерседеса» появилась официальная дата выхода — сериал вернётся с десятью свежими эпизодами на кабельный канал AT&T Audience Network 10 сентября.

Проект является экранизацией книжной трилогии Стивена Кинга, центральным персонажем которой выступает вышедший на пенсию детектив полиции Билл Ходжес. В серию входя романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». В основу 3-го сезона лёг второй роман трилогии о загадочном убийстве известного писателя.

В продолжении детективного триллера снимаются Брендан Глисон, Джастин Люпе, Джаррель Джером, Брида Вул, Холланд Тейлор и Брюс Дерн. За сценарную адаптацию отвечают Дэвид Э. Келли («Голиаф») и Джонатан Шапиро («Чёрный список»). Режиссировать продолжит Джек Бендер.

А ещё в сети появился ролик о создании 3-го сезона, дополненный полезными комментариями авторов.