«Подлый Пит» закрыт после третьего сезона

На сей раз афера с продлением «Подлому Питу» не удалась. Amazon остался верен себе и не стал затягивать с прощанием — третий сезон стал последним для драмы про талантливого мошенника Мариуса, присвоившего себе жизнь бывшего сокамерника в попытках сбежать от собственного проблемного прошлого.

А ведь всего годом ранее глава потокового сервиса Дженнифер Сэлк называла сериал одним из лидеров платформы по количеству просмотров — по-видимому, за это время приоритеты слегка изменились. Внушительное число как уже зарекомендовавших себя, так и просто горячо ожидаемых проектов, среди которых «Удивительная миссис Мейзел», «Благие знамения», «Пацаны», «Карнивал Роу» и, разумеется, «Властелин колец», просто не оставили места скромной криминальной драме.

Шоураннером третьего сезона выступил Блэйк Мастерс, сменивший на этом посту Грэма Йоста, а Брайан Крэнстон по-прежнему значился исполнительным продюсером проекта. Главные роли исполнили Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй. Заключительные 10 эпизодов вышли на Amazon 10 мая.