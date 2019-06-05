Британская сценаристка обвинила создателей «Чернобыля» в расизме

Малоизвестная британская сценаристка Карла Мэри Свит внезапно прославилась на весь интернет, обвинив в расизме создателей сериала «Чернобыль». Действительно, в СССР кругом одни белые — просто ни в какие ворота!

Я понимаю, что все герои были белыми в реальной жизни, но они также наверняка говорили с украинским акцентом, а у всех актёров британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, то почему бы не взять на роли темнокожих? В этой стране так много прекрасных цветных актёров, которые потрясающе смотрелись бы в «Чернобыле». Когда ещё один хитовый проект с внушительным актёрским составом делает вид, словно темнокожих не существует, это разочаровывает. Карла Мэри Свит, оскорблённая сестра

Разумеется, столь эпатажный твит вызвал бурю негодования интернет-пользователей, но, что удивительно, возмущённого борца за права меньшинств никто не поддержал.

Такое повышенное внимание к амбициозной новинке HBO вовсе не удивительно, учитывая её зашкаливающий уровень популярности — «Чернобыль» уже возглавил рейтинг лучших сериалов всех времён по версии IMDb, обойдя даже таких признанных зрительских любимчиков, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».