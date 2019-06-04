 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Call of Duty: Modern Warfare — анонс и трейлер Настольные впечатления: «Клинок и Колдовство», «Тайны Аркхэма», цикл Tiny Epic, «Из Руин», «Тэнно» и «Нуар» Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом по «Властелину колец» «Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава Съёмки полнометражного «Кунг Фьюри» стартуют в июле
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Очень странные дела» — официальный постер третьего сезона

За месяц до премьеры третьего сезона потоковый сервис Netflix выпустил традиционный художественный постер свежей телеглавы «Очень странных дел». Плакат знакомит зрителей с новым монстром и намекает на опасность, грозящую злобному брату Макс, соблазнителю замужних дам Билли.

Восьмисерийное продолжение фантастического триллера братьев Дафферов расскажет о невероятных и пугающих событиях, происходящих в Хоукинсе летом 1985 года. В сериале снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.

Постеры сериала «Очень странные дела»
5 Обсудить
Темы
 
Галерея Очень странные дела
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Соавтор «Колеса времени» рассказал о сценариях первых эпизодов экранизации
 
«Очень странные дела» — отрывок из третьего сезона фантастического триллера
 
Авторы «Очень странных дел» рассказали о новой угрозе для главных героев и фильмах, вдохновивших третий сезон

Тоже интересно

 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — ролик о создании
 
Кино Зак Снайдер снимет эпический зомби-экшен для Netflix
 
Кино Подкаст на колёсах. «Притяжение»
 
Кино Создатели «Игры престолов» займутся новой трилогией «Звёздных войн»
 
Кино «Хеллбой» — трейлер перезапуска серии
 
Кино Разгромная критика «Мумии» и новые персонажи «Тёмной вселенной»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
HONOR 20 — последний смартфон Huawei на полноценном Android?A Way Out принесла студии Юсефа Фареса миллионы долларовFallout: Capital Wasteland - поклонники продолжают переносить Fallout 3 на движок Fallout 4Monster Hunter: World - Capcom представила зрелищный сюжетный трейлер расширения IceborneVampire: The Masquerade - Coteries of New York анонсирована для Nintendo Switch и PC
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru