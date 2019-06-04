«Очень странные дела» — официальный постер третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За месяц до премьеры третьего сезона потоковый сервис Netflix выпустил традиционный художественный постер свежей телеглавы «Очень странных дел». Плакат знакомит зрителей с новым монстром и намекает на опасность, грозящую злобному брату Макс, соблазнителю замужних дам Билли.

Восьмисерийное продолжение фантастического триллера братьев Дафферов расскажет о невероятных и пугающих событиях, происходящих в Хоукинсе летом 1985 года. В сериале снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.