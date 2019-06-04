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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix продлил комедию «Мёртв для меня» на второй сезон

Многосерийная чёрная комедия «Мёртв для меня» обзавелась вторым сезоном. Сериал с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини в главных ролях дебютировал на стриминговом сервисе Netflix 3 мая, заслужил одобрение критиков и зрителей, а также рассматривается в качестве претендента на попадание в наградные списки «Эмми».

Это история о скорбящей и язвительной вдове Джен (Эпплгейт), подружившейся с оптимисткой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей тяжёлую утрату. Невзирая на разность характеров, главные героини становятся сёстрами по несчастью, и Джуди отчаянно пытается защитить Джен от шокирующей правды, которая может навсегда разрушить её жизнь.

Основным сценаристом и шоураннером сериала выступает Лиз Фельдман («Две девицы на мели»); она также входит в команду исполнительных продюсеров, где состоят Эпплгейт, Карделлини, Уилл Феррелл, Адам Маккей и Джессика Элбаум. Производство курируют Gloria Sanchez Productions и CBS TV Studios.

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Мёртв для меня
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