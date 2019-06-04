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«Ладья» — трейлер мистического триллера от Starz

У мистического триллера «Ладья» от кабельного канала Starz появился полноценный трейлер, диктующий привычные правила шпионской игры: вокруг одни предатели, не доверяй никому. Первая серия экранизации одноимённого романа Дэниела О’Мэлли выходит 30 июня.

Главная героиня истории — обладающая сверхспособностями Миффани Томас (Эмма Гринвелл). Очнувшись в городском парке Лондона в окружении трупов, девушка осознаёт, что полностью потеряла память. Теперь ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе секретной службы Британии по сверхъестественному. Однако укравшие её память предатели планируют завершить начатое.

В сериале также снимаются Оливия Манн, Джоэли Ричардсон, Адриан Лестер, Ронан Рафтери, Кэтрин Стэдмен, Джон Флетчер и другие. За сценарий отвечают Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл. Лиза Зверлинг и Кэрин Ашер — шоураннеры. Первую серию сняла Кари Скогланд («Рассказ служанки»). Производством занимаются Lionsgate TV и Liberty Global.

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