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Первоисточники: www.bleedingcool.comwww.artstation.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарий первого сезона приквела «Хроники убийцы короля» завершён

Позапрошлой осенью многосерийный проект Lionsgate по книжной серии Патрика Ротфусса «Хроника убийцы короля» перешёл под крыло кабельного канала Showtime. Разработку сериала официально одобрили и во главу процесса поставили шоураннера Джона Роджерса («Грабь награбленное», «Библиотекари»). Всё это время Роджерс работал над сценарием — и наконец-то может поделиться кое-какими новостями.

На позапрошлой неделе в своём твиттере сценарист сообщил, что завершил основную работу над текстом первого сезона. Впереди правка.

«Хроника» повествует о прославленном герое и музыкант Квоуте, посвятившем свою жизнь поискам и уничтожению убийц своей семьи. События сериала разворачиваются во временах, предшествующих основному книжному сюжету. Это рассказ о приключениях двух музыкантов, развлекающих публику балладами и странствующих по Темеранту — миру, полному таинственных мест и смертельно опасных тёмных сил.

Роджерс также является исполнительным продюсером сериала наряду с автором литературного первоисточника и композитором проекта Лин-Мануэлем Мирандой, которые помогают в создании новых сюжетных ходов и персонажей.

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