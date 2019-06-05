Поклонники «Благих знамений» считают Кроули и Азирафеля геями

Определённая категория поклонников «Благих знамений» не может просто так взять и наслаждаться повествованием, не разобравшись в природе взаимоотношений центральных персонажей истории — демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафеля (Майкл Шин). Оказывается, значительная часть фанатов считает главных героев гейской парой ещё со времён выхода книги.

Масла в огонь, у которого греются поклонники однополой любви, плеснул играющий Азирафеля Майкл Шин, побеседовавший с изданием The Telegraph.

Я играл Азифареля, который в некотором роде влюблён в Кроули. Между ними в любом случае установилась очень крепкая связь, поскольку их отношения развиваются на протяжении всей истории [мира]. К тому же ангелы — создания любви, так что его любовь к Кроули неизбежна. Этому немало поспособствовал тот факт, что любить Дэвида [Теннанта] проще простого.

Само собой, Шина тут же попросили уточнить, какую любовь он имеет в виду: романтическую, платоническую или эротическую.

О, это определения людей, смертных. Но как раз с этим мне и любопытно было поработать. [В интернете] полно фанфикшна, где между Азифарелем и Кроули довольно страстные отношения, поэтому будет интересно понаблюдать, как аудитория отреагирует на нашу интерпретацию. Майкл Шин, видел фанфики и выжил

В надежде получить однозначный ответ и наконец-таки спать спокойно особенно отчаявшиеся достучались в «Твиттере» до соавтора канонического текста с просьбой подтвердить, что Кроули и Азифарель геи.

Нил Гейман ответил, что вообще-то главные герои — ангел и демон, а не смертные мужчины, то бишь понятие «геи» к ним неприменимо, но в то же время они совершенно точно любят друг друга. А там уж понимайте, как хотите. Особо впечатлительным такого ответа оказалось достаточно, чтобы уверовать в гей-роман.