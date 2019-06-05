Ситком «Ранчо» с Эштоном Кутчером завершится на четвёртом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой осенью потоковый сервис Netflix обеспечил семейному ситкому «Ранчо» 20-серийный четвёртый сезон, который, как выяснилось, станет для сериала заключительным. Первая 10-серийная половина финального сезона выйдет в этом году, вторая — в следующем.

Комедийный сериал Дона Рео и Джима Паттерсона рассказывает о семье Беннетт, живущей на ранчо в Колорадо. История начинается с того, как Кольт Беннет в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после неудачного завершения карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы помогать старшему брату и родителям вести семейный бизнес.

В продолжении к своим ролям вернутся Сэм Эллиотт, Элиша Катберт и Дэкс Шепард.