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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Ситком «Ранчо» с Эштоном Кутчером завершится на четвёртом сезоне

Прошлой осенью потоковый сервис Netflix обеспечил семейному ситкому «Ранчо» 20-серийный четвёртый сезон, который, как выяснилось, станет для сериала заключительным. Первая 10-серийная половина финального сезона выйдет в этом году, вторая — в следующем.

Комедийный сериал Дона Рео и Джима Паттерсона рассказывает о семье Беннетт, живущей на ранчо в Колорадо. История начинается с того, как Кольт Беннет в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после неудачного завершения карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы помогать старшему брату и родителям вести семейный бизнес.

В продолжении к своим ролям вернутся Сэм Эллиотт, Элиша Катберт и Дэкс Шепард.

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Ранчо
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