Лина Хиди сыграет очень плохую училку в комедийной драме «Рита» от Showtime

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Завязав с вином и бесконечным выглядыванием из окна, Лина Хиди («Игра престолов») записалась на главную роль в пилотный эпизод драмеди «Рита» кабельного канала Showtime.

Американская адаптация одноимённого датского сериала повествует о школьной учительнице Рите (Хиди) — прямолинейной, неполиткорректной, упрямой и своевольной матери-одиночке с крайне непростой личной и профессиональной жизнью.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает создатель оригинального сериала Кристиан Торп («Мгла»); он же числится его исполнительным продюсером наряду с Хиди и Элайзой Эллис. Производством займутся Showtime и Platform One Media.