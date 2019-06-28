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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Лина Хиди сыграет очень плохую училку в комедийной драме «Рита» от Showtime

Завязав с вином и бесконечным выглядыванием из окна, Лина Хиди («Игра престолов») записалась на главную роль в пилотный эпизод драмеди «Рита» кабельного канала Showtime.

Американская адаптация одноимённого датского сериала повествует о школьной учительнице Рите (Хиди) — прямолинейной, неполиткорректной, упрямой и своевольной матери-одиночке с крайне непростой личной и профессиональной жизнью.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает создатель оригинального сериала Кристиан Торп («Мгла»); он же числится его исполнительным продюсером наряду с Хиди и Элайзой Эллис. Производством займутся Showtime и Platform One Media.

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Темы
 
Рита
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