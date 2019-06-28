«Очень странные дела» — свежие кадры и промо третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До одного из самых ожидаемых возвращений этого лета осталась всего неделя — третий сезон «Очень странных дел» выходит на Netflix 4 июля и ещё успевает подразнить зрителей кое-какими промо-материалами. В сети появилась увесистая пачка свежих кадров из продолжения, обещающего в Хоукинсе яркое, шумное, незабываемое и крайне пугающее лето.

В фантастическом триллере братьев Дафферов снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук и другие.

Вдобавок официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал ретро-ролик, приглашающий всех желающих посетить парк аттракционов в Хоукинсе, штат Индиана. Мэр города обещает, что это 4 июля 1985 года будет особенным. Уж кто бы сомневался...