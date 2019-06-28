По игровому хиту Myst собираются снимать фильмы и сериалы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сверхпопулярную приключенческую видеоигру под названием Myst ждут большие и малые экраны — Village Roadshow Entertainment Group («Матрица», «Шерлок Холмс») приобрела права на теле- и киноэкранизацию игрового бестселлера 90-х.

Планируется расширение мифологии оригинала для разработки мультиплатформенной вселенной, включающей в себя фильмы, а также художественный и документальный контент для телевидения. К работе над материалом Village Roadshow намерена привлечь соавтора игры Рэнда Миллера и его младшего брата Райана Миллера.

Вышедший в 1993 году приключенческий хит от Cyan Worlds, отправлявший игрока в увлекательный квест по волшебному острову решать множество сложных головоломок, перерос во франчайз, разошёлся по миру в количестве 15 млн копий и стал образцом для создания приключенческих игр.

Прежде попытку превратить Myst в многосерийное фэнтези предпринял потоковый сервис Hulu, четыре года назад заказав Эвану Доэрти («Белоснежка и Охотник») сценарий экранизации, но позже от своих планов отказался.