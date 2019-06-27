CBS продлил «Кровь и сокровища» на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная авантюрная драмеди «Кровь и сокровища» получила от телеканала CBS продление на второй сезон. Как оказалось, сериал демонстрирует неплохие рейтинговые результаты — проект возглавляет топ эфирных теленовинок этого лета, еженедельно собирая у экранов 5,7 млн человек.

Программный вице-президент CBS Entertainment Эми Рейзенбах похвалила проект, отметив его увлекательность, и сообщила, что в следующем году приключения заведут главных героев в Россию и Южную Азию. Матрёшки, шапки-ушанки, яйца Фаберже и далее по списку.

Блестящий знаток древностей, бывший агент ФБР Дэнни Макнамара (Мэтт Барр) и талантливая воровка драгоценностей Лекси Вазири (София Пернас), которых связывает трагедия из прошлого, путешествуют по всему земному шару в поисках разнообразных легендарных артефактов, бегают от властей, борются со злодеями и, конечно, спасают человечество.

Сценарий приключенческого боевика пишут авторы «Иерихона» и «Живой мишени» Мэтт Федерман и Стивен Скайи. Шоураннерами числятся Тейлор Элмор («Области тьмы») и Бен Сильверман («Марко Поло»). За производство отвечают CBS TV Studios и Propagate Content. Второй сезон выйдет на экраны в следующем году.