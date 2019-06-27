Новый состав продолжения гей-драмы «Секс в другом городе»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

О том, что нашумевшая драма Showtime о нелёгкой судьбе лесбиянок «Секс в другом городе»(The L Word) возвращается на малые экраны, стало известно ещё пару лет назад. А теперь создатели наконец определились с актёрским составом продолжения, получившего название Generation Q.

Новых членов ЛГБТ-сообщества сыграют крайне малоизвестные Жаклин Тобони («Гримм»), Розанни Зайас, Ариэнн Манди и Лео Шен. Вернутся к своим ролям и некоторые старожилы: Дженнифер Билз (Бетт), Кэтрин Мённиг (Шейк) и Лейша Хейли (Элис), но, к сожалению, ни слова про Сару Шахи. Создатели обещают много секса, любви, разбитых сердец, неудач и успехов в Лос-Анджелесе.

Новым шоураннером проекта выступает Мария-Льюис Райан, а исполнительным продюсером — написавшая сценарий оригинального сериала Айлин Чайкен. Восьмисерийное продолжение выйдет на экраны уже этой осенью.