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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Новый состав продолжения гей-драмы «Секс в другом городе»

О том, что нашумевшая драма Showtime о нелёгкой судьбе лесбиянок «Секс в другом городе»(The L Word) возвращается на малые экраны, стало известно ещё пару лет назад. А теперь создатели наконец определились с актёрским составом продолжения, получившего название Generation Q.

Новых членов ЛГБТ-сообщества сыграют крайне малоизвестные Жаклин Тобони («Гримм»), Розанни Зайас, Ариэнн Манди и Лео Шен. Вернутся к своим ролям и некоторые старожилы: Дженнифер Билз (Бетт), Кэтрин Мённиг (Шейк) и Лейша Хейли (Элис), но, к сожалению, ни слова про Сару Шахи. Создатели обещают много секса, любви, разбитых сердец, неудач и успехов в Лос-Анджелесе.

Новым шоураннером проекта выступает Мария-Льюис Райан, а исполнительным продюсером — написавшая сценарий оригинального сериала Айлин Чайкен. Восьмисерийное продолжение выйдет на экраны уже этой осенью.

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