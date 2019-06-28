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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Оранжевый — хит сезона» — трейлер и постер седьмого сезона тюремной драмеди

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер седьмого сезона сериала «Оранжевый — хит сезона». Заключительная глава одного из первых оригинальных проектов стримингового гиганта выйдет на экраны 26 июля.

В финальном сезоне криминальной драмеди заключённые Личфилда придут к осознанию того простого факта, что жизнь за решёткой безвозвратно их изменила.

В седьмом сезоне снимаются Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Узо Адуба, Самира Уайли, Лаверн Кокс, Наташа Лионн, Кейт Малгрю, Даниэль Брукс, Тэрин Мэннинг и Дэша Поланко. Бессменным шоураннером и сценаристом сериала числится его создатель Дженджи Коэн («Косяки», «Блеск»). Производство курирует Lionsgate TV.

Постер с творчеством фанатов сериала:

Постеры сериала «Оранжевый — хит сезона»
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Видео Оранжевый — хит сезона
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