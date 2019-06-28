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«Трое снизу: Сказки Аркадии» — трейлер второго сезона мультсериала по сказочной вселенной Гильермо дель Торо

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона анимационного сериала «Трое снизу: Сказки Аркадии» от DreamWorks Animation. Продолжение фантастических приключений выходит 12 июля.

Второй мультсериал из телевселенной Гильермо дель Торо «Сказки Аркадии» рассказывает о юных принце Креле и принцессе Айе и их телохранителе Вексе, которым чудом удалось сбежать, когда злобный тиран захватил их планету. Космический корабль беглецов потерпел крушение в окрестностях Аркадии. Юным пришельцам приходится задержаться на Земле, притворяясь обычными подростками, пока они не починят судно, чтобы вернуться домой и свергнуть злодея.

Персонажей озвучивают Диего Луна, Татьяна Маслани, Ник Офферман, Энди Гарсиа, Ник Фрост, Алон Абутбул, Крис Оби, Узо Адуба, Шерил Хайнс, Том Кенни, Хейли Этвелл и Гленн Клоуз.

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