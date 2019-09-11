Объявлена дата запуска и цена подписки на Apple TV+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сегодня в ходе ежегодной презентации глава компании Apple Тим Кук поделился кое-какими важными новостями в отношении запускаемого техногигантом потокового сервиса. Цифровая платформа Apple TV+ начнёт свою работу по всему миру 1 ноября. Цена ежемесячной подписки составляет $ 4,99.

Вдобавок были названы многосерийные проекты Apple TV+, с которыми подписчики смогут ознакомиться в первый же день работы потокового сервиса. Среди прочих для просмотра с 1 ноября будут доступны следующие сериалы.

Фантастический эпик «Смотри» с Джейсоном Момоа от сценариста Стивена Найта («Острые козырьки») и режиссёра Френсиса Лоуренса («Константин»).

Производственная драма «Утреннее шоу» со Стивеном Каррелом, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, повествующая о медийном закулисье.

Подростковая костюмированная драмеди «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд в образе юной американской поэтессы XIX столетия.

Масштабная космодрама «Для всего человечества» Рональда Д. Мура про страшный сон американцев о том, как Советы обогнали их в лунной программе. Главную роль играет Юэль Киннаман.

А вот ожидаемый многими многосерийный мистический триллер М. Найта Шьямалана «Прислуга» числится среди тех проектов, премьера которых состоится чуть позже.