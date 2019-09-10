Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд появятся во втором сезоне «Академии Амбрелла»

Актёрский состав «Академии Амбрелла» от Netflix переживает пополнение — в 10-серийный второй сезон экранизации одноимённого графического романа от Dark Horse Comics записались Риту Эрийа («Люди»), Юсуф Гейтвуд («Благие знамения») и Марин Айрлэнд («Хитрый Пит»).

Взрослые участники давно развалившейся команды юных супергероев вновь встречаются спустя 17 лет на похоронах скоропостижно скончавшегося приёмного отца и основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братьям» и «сёстрам» со сверхспособностями предстоит разгадать тайну гибели воспитателя и столкнуться с надвигающимся концом света.

В продолжении Эрийа сыграет непредсказуемую, саркастичную Лилу, которая в зависимости от ситуации может прикидываться то потрясающе умной, то законченной сумасшедшей. Гейтвуд сыграет Рэймонда, прирождённого лидера, верного и любящего мужа, уверенного в себе и приятного в общении парня с обезоруживающим взглядом. Айрлэнд перевоплотится в бесстрашную, деловую Сисси из Техаса, которая невзирая на неудачное ранее замужество, готова заново открыть для себя жизнь и любовь.

Во втором сезоне наверняка появятся персонажи Эллен Пейдж, Тома Хоппера, Роберта Шиэна, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвида Кастанеды, Эйдана Галлахера и Джастина Мина.

Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод») по-прежнему исполняет обязанности шоураннера, а также исполнительного продюсера наравне с автором первоисточника Джерардом Уэем, а также Джеффом Кингом, Китом Голдбергом и Майком Ричардсоном. Съёмки продолжения стартовали летом в Торонто.