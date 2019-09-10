«Дублинские убийства» — трейлер мрачного детективного триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One опубликовал полноценный трейлер психологического триллера «Дублинские убийства». Восьмисерийный мрачный детектив основан на серии романов Таны Френч Dublin Murder Squad. Британскую премьеру обещают в октябре, а вот на кабельном канале Starz сериал стартует 10 ноября.

События начинаются с обнаружения трупа девочки на таинственном алтаре в лесу на окраине Дублина. Расследовать убийство поручено детективам Робу Райли (Киллиан Скотт) и Кэсси Мэддокс (Сара Грин). Поиски убийцы приводят их к другому делу, связанному с пропажей детей в этой местности. Расследование испытает на прочность отношения напарников и заставит их столкнуться с психологическими травмами из собственного прошлого.

За сценарную адаптацию отвечает Сара Фелпс («Убийства по алфавиту»). Первый сезон сняли Сол Дибб («Герцогиня»), Джон Хэйес («Игра престолов») и Ребекка Гатуард («Гранчестер»).