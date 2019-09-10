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«Дублинские убийства» — трейлер мрачного детективного триллера

Телеканал BBC One опубликовал полноценный трейлер психологического триллера «Дублинские убийства». Восьмисерийный мрачный детектив основан на серии романов Таны Френч Dublin Murder Squad. Британскую премьеру обещают в октябре, а вот на кабельном канале Starz сериал стартует 10 ноября.

События начинаются с обнаружения трупа девочки на таинственном алтаре в лесу на окраине Дублина. Расследовать убийство поручено детективам Робу Райли (Киллиан Скотт) и Кэсси Мэддокс (Сара Грин). Поиски убийцы приводят их к другому делу, связанному с пропажей детей в этой местности. Расследование испытает на прочность отношения напарников и заставит их столкнуться с психологическими травмами из собственного прошлого.

За сценарную адаптацию отвечает Сара Фелпс («Убийства по алфавиту»). Первый сезон сняли Сол Дибб («Герцогиня»), Джон Хэйес («Игра престолов») и Ребекка Гатуард («Гранчестер»).

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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