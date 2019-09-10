«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер восьмисерийной эпической фантастики «Смотри» с Джейсоном Момоа («Игра престолов», «Аквамен»). Сериал будет доступен для просмотра в день запуска цифровой платформы 1 ноября.

Фантастическая драма, отличающаяся размахом событий и внушительным бюджетом, поведает о событиях далёкого постапокалиптического будущего, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены было приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, считающей этакую «сверхспособность» детишек колдовством, и решившую, что они должны быть уничтожены.

В сериале также снимаются Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве, Кристиан Камарго и Гера Хилмар.

Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а срежиссировал Френсис Лоуренс («Константин», «Я — легенда»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают Chernin Entertainment и Endeavor Content.