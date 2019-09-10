 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые игры сентября 2019: Gears 5, GreedFall, Borderlands 3 и The Surge 2 Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец» «Земноморье» Урсулы Ле Гуин отправляется на малые экраны Новости аниме — лучшее за неделю «Последнее испытание» — финальный трейлер психологической драмы о захвате заложников
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер восьмисерийной эпической фантастики «Смотри» с Джейсоном Момоа («Игра престолов», «Аквамен»). Сериал будет доступен для просмотра в день запуска цифровой платформы 1 ноября.

Фантастическая драма, отличающаяся размахом событий и внушительным бюджетом, поведает о событиях далёкого постапокалиптического будущего, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены было приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, считающей этакую «сверхспособность» детишек колдовством, и решившую, что они должны быть уничтожены.

В сериале также снимаются Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве, Кристиан Камарго и Гера Хилмар.

Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а срежиссировал Френсис Лоуренс («Константин», «Я — легенда»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают Chernin Entertainment и Endeavor Content.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Смотри
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Автор «Чернобыля» посочувствовал российским коллегам, снимающим сериал-ответ
 
Кино Sony закрыла дверь в киновселенную Marvel для Человека-паука
 
«Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн»

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Телохранитель киллера»
 
Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000
 
Телеовощи. Выпуск 272: Ктулху в чемодане
 
Кино «Аквамен» — расширенный пятиминутный трейлер с кучей экшена
 
Кино Сложная история создания фильма «Тёмная башня»
 
Кино Окончательное увольнение режиссёра «Стражей галактики 3»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney, часть 6
 
LIVEЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
14ЕВА – 335: (Не) проспанный
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Вышел дебютный трейлер ужастика "Черное Рождество" от создателей хоррора "Хэллоуин"Названа дата запуска и стоимость использования стримингового сервиса Apple TV+ в РоссииДата запуска, стоимость использования, анонсы эксклюзивов от Capcom и Konami и другие подробности игрового сервиса Apple ArcadeНовое системное обновление для Switch нашло применение световому индикатору кнопки HomeАвторы Control выпустили первый большой апдейт, улучшающий производительность игры на PS4 и многое другое
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru