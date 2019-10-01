 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Кома» — финальные трейлер и постер фантастического экшена Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“» Showtime отказался от сериала по вселенной «Хроники убийцы короля» «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+ Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ненасытная» — трейлер и постер второго сезона комедии про бывшую толстуху

Многосерийная чёрная комедия «Ненасытная», вызвавшая в прошлом году бурю негодования у бодипозитивщиков, возвращается на Netflix со вторым сезоном 11 октября.

Это история о бывшей толстушке Пэтти (Дебби Райан). Из-за своей упитанности главная героиня страдала от насмешек сверстников, но благодаря несчастному случаю удосужилась похудеть. Прекратившись в горячую красотку, Пэтти планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам — правда, не задумывается над тем, с какими последствиями ей позже придётся столкнуться.

Создателем и сценаристом проекта остаётся Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). Производством занимается CBS Television Studios.

И постер:

Постеры сериала «Ненасытная»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Ненасытная
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сторонники бодипозитива требуют отменить премьеру «Ненасытной» от Netflix
 
Metacritic определил лучшие и худшие сериалы 2018 года
 
Новые сериалы 6–12 августа

Тоже интересно

 
Кино «Гамбит» и три безымянных фильма о Людях-Икс отменены
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура»
 
Кино «Айбой» — трейлер
 
Кино Sony закрыла дверь в киновселенную Marvel для Человека-паука
 
Кино Наконец-то киношники заметили труды Ричарда Бахмана
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 259: Шутки за 300
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

2 СрНоль кадров в секунду (аудио)
2 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 ПтЕВА (аудио)
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
5 СбТелеовощи (аудио)
6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru