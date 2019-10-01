«Ненасытная» — трейлер и постер второго сезона комедии про бывшую толстуху

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная чёрная комедия «Ненасытная», вызвавшая в прошлом году бурю негодования у бодипозитивщиков, возвращается на Netflix со вторым сезоном 11 октября.

Это история о бывшей толстушке Пэтти (Дебби Райан). Из-за своей упитанности главная героиня страдала от насмешек сверстников, но благодаря несчастному случаю удосужилась похудеть. Прекратившись в горячую красотку, Пэтти планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам — правда, не задумывается над тем, с какими последствиями ей позже придётся столкнуться.

Создателем и сценаристом проекта остаётся Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). Производством занимается CBS Television Studios.

И постер: