Триша Хелфер вернётся в пятом сезоне «Люцифера»

Съёмки пятого сезона «Люцифера» в самом разгаре, и судя по промо-кадру портала TVLine, в финальной главе мистического процедурала зрителей ждёт встреча с уже знакомым персонажем, последний раз появлявшимся в повествовании в конце третьего сезона. Триша Хелфер («Звёздный крейсер „Галактика“») вернётся на съёмочную площадку сериала и сыграет одного или, возможно, сразу двух персонажей, которых ей пришлось воплощать на экране: адвоката Шарлотту Ричардс и вселявшуюся в неё злокозненную мать главного героя.

16-серийное завершение истории о разрывающемся между Лос-Анджелесом и своей адской вотчиной Люцифере Морнингстаре выйдет на Netflix в следующем году. За проектом присматривают его создатели и шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон.