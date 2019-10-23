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«911: Одинокая звезда» — тизер ещё одной процедурной драмы от Райана Мёрфи

Телеканал FOX выпустил полуминутный тизер драматического экшена «911: Одинокая звезда» — спин-оффа процедурной драмы «911» от Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака. Главные роли в сериале играют Роб Лоу («Реанимация») и Лив Тайлер («Куртизанки»). Премьера состоится 19 января, а второй эпизод покажут 20 января.

События спин-оффа разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный (Лоу) вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.

В сериале также снимаются Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам, Брайан Майкл Смит, Джулиан Уоркс и Рафаэль Сильва. Мёрфи, Фэлчак и Тим Минеар отвечают за создание проекта и числятся его исполнительными продюсерами. Производством занимается 20th Century Fox.

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Видео 911: Одинокая звезда
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«911: Одинокая звезда» — тизер ещё одной процедурной драмы от Райана Мёрфи

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