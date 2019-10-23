«Поток» — трейлер научно-фантастического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер и промо-арт научно-фантастического триллера «Поток», чей первый сезон выйдет на цифровой платформе 22 ноября.

В основу сериала лёг одноимённый роман Ника Кларка Уиндо о пагубной зависимости людей от социальных сетей. Действие разворачивается в ближайшем будущем, в центре истории — семья изобретателя технологии «Поток», вживляемой в мозг, чтобы человек мог напрямую делиться с другими своими мыслями, воспоминаниями и эмоциями. Но всё оборачивается трагедией, когда технология начинает превращать пользователей в жестоких убийц. Семья пытается исправить ситуацию, вернув контроль над спущенным с привязи монстром.

В сериале снимаются Мишель Фэйрли, Дэвид Тьюлис, Гай Бернет, Нина Туссен-Вайт, Джереми Ноймарк Джонс, Клэр-Хоуп Эшити, Ози Икхайл и другие. Шоураннером проекта выступает Ченнинг Пауэлл («Ходячие мертвецы»).

И жуткий промо-арт: