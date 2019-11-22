Сцены секса теперь будут снимать по инструкции

Всего спустя день после скандального заявления Эмилии Кларк о принуждении к излишней обнажёнке в «Игре престолов» озабоченные британцы разработали руководство по съёмкам откровенных и имитирующих секс сцен (Directing Nudity & Simulated Sex), которому режиссёры теперь будут обязаны следовать. А значит, больше никакой самодеятельности.

Решение было принято профессиональной Ассоциацией режиссёров Великобритании, и, по словам её членов, было вызвано необходимостью установления чётких и общих для всех профессиональных ожиданий при создании деликатного контента. Разумеется, все должны чувствовать себя комфортно, а режиссёр как творческий лидер призван создавать на площадке соответствующую интимную уважительную обстановку:

Мы все здесь, потому что хотим рассказывать убедительные и оказывающие влияние истории, но при этом никто из членов актёрского состава или съёмочной группы не должен быть поставлен в положение, при котором он чувствует себя уязвимым или эксплуатируемым — особенно во время съёмок деликатного материала. Сюзанна Уайт, председатель комитета режиссёров Великобритании