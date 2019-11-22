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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сцены секса теперь будут снимать по инструкции

Всего спустя день после скандального заявления Эмилии Кларк о принуждении к излишней обнажёнке в «Игре престолов» озабоченные британцы разработали руководство по съёмкам откровенных и имитирующих секс сцен (Directing Nudity & Simulated Sex), которому режиссёры теперь будут обязаны следовать. А значит, больше никакой самодеятельности.

Решение было принято профессиональной Ассоциацией режиссёров Великобритании, и, по словам её членов, было вызвано необходимостью установления чётких и общих для всех профессиональных ожиданий при создании деликатного контента. Разумеется, все должны чувствовать себя комфортно, а режиссёр как творческий лидер призван создавать на площадке соответствующую интимную уважительную обстановку:

Мы все здесь, потому что хотим рассказывать убедительные и оказывающие влияние истории, но при этом никто из членов актёрского состава или съёмочной группы не должен быть поставлен в положение, при котором он чувствует себя уязвимым или эксплуатируемым — особенно во время съёмок деликатного материала.

Сюзанна Уайт, председатель комитета режиссёров Великобритании

Оговаривается техника репетиций, непосредственно режиссирование сцен сексуального насилия, планирование съёмок в соответствии с индивидуальными пунктами контракта и поиск креативных решений вызовам, возникающим в процессе. Ну, вы поняли, никакой объективизации, минимум разврата и всё по любви взаимному согласию.

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Jose_Amorales
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