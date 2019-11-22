 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 272 487
 
Рецензия и отзывы на игру «Звёздные Войны. Джедаи: Павший Орден» Half-Life: Alyx анонсируют в этот четверг Сценарий второго сезона «Колеса времени» уже в работе Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Охотники» — тизер-трейлер драмы про охоту на нацистов

Аль Пачино призывает к борьбе с великой тьмой. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер-трейлер «Охотников» от продюсера Джордана Пила («Прочь», «Мы»). Точную дату пока не раскрывают, но ролик сообщает, что премьера 10-серийного первого сезона состоится в следующем году.

Криминальная драма на основе реальных событий рассказывает о команде необычных нью-йоркских охотников из 70-х. Её участники занимаются разоблачением и уничтожением высокопоставленных нацистов, после окончания Второй мировой войны принявших помощь американского правительства и планирующих построить в США Четвёртый рейх.

В проекте также снимаются Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Пилот снял Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»). Шоураннерами выступают Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист сериала Дэвид Вейл. Производство на контроле у Monkeypaw Productions и Sonar Entertainment.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Охотники
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Кино «Охота» — трейлер экшен-триллера от Дэймона Линделофа и студии Blumhouse
 
Кино «Охота» — тизер и постер экшен-триллера от студии Blumhouse и Дэймона Линделофа

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Гоголь. Начало»
 
Кино «Гори, гори ясно» — второй трейлер супергероического ужастика от продюсера Джеймса Ганна
 
Кино Ситхи-штурмовики появятся в девятом эпизоде «Звёздных войн»
 
Кино «Лига справедливости» — второй анонс трейлера
 
Кино «Человек-муравей и Оса» — второй трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Форма воды»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в ноябре

23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
11ЕВА
 
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru