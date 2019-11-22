«Охотники» — тизер-трейлер драмы про охоту на нацистов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Аль Пачино призывает к борьбе с великой тьмой. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер-трейлер «Охотников» от продюсера Джордана Пила («Прочь», «Мы»). Точную дату пока не раскрывают, но ролик сообщает, что премьера 10-серийного первого сезона состоится в следующем году.

Криминальная драма на основе реальных событий рассказывает о команде необычных нью-йоркских охотников из 70-х. Её участники занимаются разоблачением и уничтожением высокопоставленных нацистов, после окончания Второй мировой войны принявших помощь американского правительства и планирующих построить в США Четвёртый рейх.

В проекте также снимаются Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Пилот снял Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»). Шоураннерами выступают Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист сериала Дэвид Вейл. Производство на контроле у Monkeypaw Productions и Sonar Entertainment.