Новости блогов — с 6 ноября по 1 декабря

Лариса Мосенко смотрит ролик, где разбирают трейлер «Ведьмака». Делает это любительница нильфгаардской брони, так что стоит делить всё на пять.

Лариса Мосенко любуется концепт-артами «Мандалорца». Маленький Йода в комплекте.

Лариса Мосенко продолжает любоваться концепт-артами «Мандалорца». Зверские джавы в комплекте.

Лев Гринберг бомбит с концепции нового «Терминатора». Не понимают они Джона Коннора.

Лев Гринберг придумывает новый сюжет «Терминатора». Не, ну а чо они так с Коннором!

Лев Гринберг умиляется новой песне от создателей It Just works. Щенки и Киану Ривз — убойное сочетание.

Николай Шутов упоённо рассказывает про Persona 5 Royal. Восемнадцать минут от фаната игры.

Юлия Лялина открывает читателям Hazbin Hotel. Интересная задумка, сделанная увлечёнными людьми. Есть некоторые шероховатости, но так хочется сериала!..