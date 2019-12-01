Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — первые отзывы прессы — особенных похвал удостоились боевые сцены и Генри Кавилл в образе Геральта из Ривии.
«Мандалорец» — самый популярный сериал на стриминговых платформах США — за неделю проект собирает более 100 млн запросов на просмотр.
Анджей Сапковский одобряет свободу творчества в экранизации «Ведьмака» — автор литературного первоисточника напоминает, что книги и сериал — разные вещи.
Metacritic определил лучшие сериалы десятилетия — и у зрителей наверняка возникнут возражения.
Шоураннеры всё-таки прокомментировали последний эпизод «Игры престолов» — правда, они не стали волшебным подорожником для финальной серии.
«Кризис на Бесконечных Землях» — трейлер кроссовера бесконечных супергеройских сериалов The CW — концентрированная клоунада стартует на следующей неделе.
Режиссёр «Последних джедаев» был бы счастлив снять эпизод во втором сезоне «Мандалорца» Джона Фавро — Райан Джонсон не стал бы упускать возможность приложить руку к съёмкам продолжения.
Спин-офф «Ходячих мертвецов» обзавёлся свежим тизером и официальным названием — зомби-мир за пределами зрительского терпения.
«Новый Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем обзавёлся датой выхода — второй сезон «Молодого Папы» стартует на HBO в начале года.