Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — первые отзывы прессы — особенных похвал удостоились боевые сцены и Генри Кавилл в образе Геральта из Ривии.

«Мандалорец» — самый популярный сериал на стриминговых платформах США — за неделю проект собирает более 100 млн запросов на просмотр.

Анджей Сапковский одобряет свободу творчества в экранизации «Ведьмака» — автор литературного первоисточника напоминает, что книги и сериал — разные вещи.

Metacritic определил лучшие сериалы десятилетия — и у зрителей наверняка возникнут возражения.

Шоураннеры всё-таки прокомментировали последний эпизод «Игры престолов» — правда, они не стали волшебным подорожником для финальной серии.

«Кризис на Бесконечных Землях» — трейлер кроссовера бесконечных супергеройских сериалов The CW — концентрированная клоунада стартует на следующей неделе.

Режиссёр «Последних джедаев» был бы счастлив снять эпизод во втором сезоне «Мандалорца» Джона Фавро — Райан Джонсон не стал бы упускать возможность приложить руку к съёмкам продолжения.