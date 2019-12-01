Новости сериалов — лучшее за неделю

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Режиссёр «Джокера» прояснил ситуацию с сиквелом Автор «Викингов» работает над сиквелом «Викинги: Вальхалла» для Netflix Half-Life: Alyx анонсируют в этот четверг Сборы «Джокера» перевалили за $ 1 млрд «Ведьмак» получил от Netflix продление на второй сезон
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Новые выпуски подкастов

 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
14ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
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1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
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