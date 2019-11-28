Анджей Сапковский одобряет свободу творчества в экранизации «Ведьмака»

Премьера «Ведьмака» всё ближе, и публикации о сериале продолжают просачиваться в сеть, где на днях появилось свежее интервью автора литературного первоисточника Анджея Сапковского польскому изданию Nowa Fantastyka.

Писатель подтвердил слова шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич о том, как однажды провёл целый день на съёмочной площадке и был невероятно тронут увиденным. Сапковский особенно отметил не только талантливую игру актёрского состава, но и добросовестную работу тех, кто трудился за кадром: декораторов, костюмеров и гримёров.

Вдобавок автор обсудил вопрос предпроизводства, а именно написания сценария и творческой свободы адаптации. Отвечая на вопрос о том, есть ли в сюжете отклонения от оригинала, с которыми он несогласен, Сапковский призвал различать писательский труд и работу тех, кто трудится в другой творческой области.

Создатели адаптаций литературных первоисточников имеют право быть независимыми творцами с неограниченной творческой свободой. Всё что есть в книге — это буквы. Странно ожидать от съёмочной команды экранизации букв. Они мыслят образами и пытаются представить, как изображение будет восприниматься зрителями. И даже если идеи создателей отличаются от моих собственных, что тут такого? Мои книги не Библия. Анджей Сапковский, великодушен

Писатель, по его собственным словам, намеренно не заглядывавший в сценарий, дабы не портить себе впечатление от просмотра, будет смотреть сериал вместе со зрителями. Первый сезон экранизации знаменитого тёмного фэнтези выходит на экраны 20 декабря.