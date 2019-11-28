Больше ужасов «Долгой ночи» и игривая Эмилия Кларк — вырезанные сцены 8-го сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO не так давно анонсировал выпуск сборника со всеми сезонами «Игры престолов» и кучей дополнительного материала, однако, как это часто бывает, что-то пошло не так, и тот самый эксклюзив уже можно найти онлайн. В частности, в сети появились вырезанные сцены третьего эпизода восьмого сезона — так, в эфирную версию не попал героизм Тириона в склепе, жуткая сцена в лесу и милая беседа нетипично игривой Дейенерис (Эмилии Кларк разрешили пустить в ход брови?) с Миссандеей . Но ночь всё такая же долгая тёмная:



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