«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — промо с главными действующими лицами

Выйдут в ноябре
29 Пт
Лазер-шоу «Три дебила» (видео)
30 Сб20:00
Телеовощи (трансляция для спонсоров)
Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».
Выйдут в декабре
1 Вс
Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00
Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Ср
Ноль кадров в секунду (аудио)
4 Ср
Лазер-шоу «Три дебила» (аудио)
5 Чт20:00
Телеовощи (трансляция для спонсоров)
Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».