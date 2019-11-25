Спин-офф «Ходячих мертвецов» обзавёлся свежим тизером и официальным названием

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Нам никогда не остановить длящееся вот уже 10 лет нашествие «Ходячих мертвецов». Несмотря на неуклонно снижающиеся рейтинги AMC продолжает штамповать новые сезоны и плодить зомби спин-оффы, один из которых уже получил официальное название — The Walking Dead: World Beyond.

Действие третьего по счёту сериала вселенной развернётся спустя много лет после событий оригинала вокруг первого поколения людей, выросших посреди зомби-апокалипсиса. В главных ролях — Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон и Нико Торторелла. Создатели проекта — Мэтт Негрете и Скотт М. Гимпл.

А вот и второй тизер, который точно ничего не прояснит: