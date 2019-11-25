Спин-офф «Ходячих мертвецов» обзавёлся свежим тизером и официальным названием

Нам никогда не остановить длящееся вот уже 10 лет нашествие «Ходячих мертвецов». Несмотря на неуклонно снижающиеся рейтинги AMC продолжает штамповать новые сезоны и плодить зомби спин-оффы, один из которых уже получил официальное название — The Walking Dead: World Beyond.
Действие третьего по счёту сериала вселенной развернётся спустя много лет после событий оригинала вокруг первого поколения людей, выросших посреди зомби-апокалипсиса. В главных ролях — Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон и Нико Торторелла. Создатели проекта — Мэтт Негрете и Скотт М. Гимпл.
А вот и второй тизер, который точно ничего не прояснит:
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