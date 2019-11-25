«Кризис на Бесконечных Землях» — трейлер кроссовера бесконечных супергеройских сериалов The CW

Телеканал The CW поделился первым трейлером кроссовера пяти разных (но таких одинаковых) сериалов Arrowverse.

Супергеройский балаган «Кризис на Бесконечных Землях» устроит горячую встречу персонажам «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии», «Старгёрл», «Тайн Смолвиля» и, возможно, даже, «Титанов». В аналогичном событии комиксовой вселенной DC, как говорится, «много наших полегло». В телеверсии рассчитываем на то же.

Всё это стартует 8 декабря в эпизоде «Супергёрл», перетечёт 9 декабря в «Бэтвумен», 10 декабря сольётся с «Флэшем», а после Нового года финал-апофеоз — 14 января в «Стреле» и «Легендах завтрашнего дня».