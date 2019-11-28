Режиссёр «Последних джедаев» был бы счастлив снять эпизод во втором сезоне «Мандалорца» Джона Фавро

Первый игровой сериал по вселенной «Звёздных войн» постепенно закрепляет свой успех у зрительской аудитории. Недавний отчёт Parrot Analytics утверждает, что на стриминговых платформах у «Мандалорца» Джона Фавро сейчас нет серьёзных конкурентов — еженедельное количество запросов на просмотр сериала переваливает за 100 млн. Неудивительно, что продолжение истории о суровом стрелке и «малютке Йоде» привлекает серьёзное внимание не только обычных зрителей, но и работников индустрии.

К примеру, в состоявшейся на днях беседе с порталом Cinemablend Райан Джонсон признался, что с удовольствием поучаствовал бы в проекте. На вопрос, захотел бы режиссёр «Последних джедаев» снять эпизод во втором сезоне, Джонсон откликнулся с нескрываемым энтузиазмом.

Был бы счастлив. Чёрт, ещё бы! При наличии свободного времени я примчался бы туда в мгновение ока. Я заглядывал на съёмочную площадку первого сезона — всё выглядело совершенно невероятно и здорово. Райан Джонсон, готов

Космический вестерн Джона Фавро и Дэйва Филони выходит на потоковом сервисе Disney+. Четвёртый эпизод сериала под режиссурой Брайс Даллас Ховардс покажут завтра, 29 ноября.