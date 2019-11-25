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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Первые отзывы прессы на сериал «Ведьмак»

Пока простые смертные послушно дожидаются премьерной даты 20 декабря, представители профильной прессы получили возможность отсмотреть первые пять эпизодов «Ведьмака». На развёрнутые отзывы до поры действует эмбарго, но кратко поделиться своими впечатлениями в соцсетях никто не запрещал.

Если судить по лаконичным сообщениям ознакомившихся с первой половиной первого сезона, они очень довольны увиденным. Особенно отмечают стопроцентно вжившегося в роль Генри Кавилла, бесподобные боевые сцены и впечатляющую материальную базу постановки.

Боевая хореография невероятна. Первый бой Геральта превосходен в своей свирепости. Сочетание фехтования и [ведьмачьих] знаков — само совершенство.

Сериал выглядит солидно: декорации, костюмы и спецэффекты отличные — беспокоиться не о чем.

Гэррик, Key Issues

Скажу так: по сравнению с боевыми сценами «Ведьмака» боевые сцены «Игры престолов» выглядят как пьяная потасовка за баром.

С каждым эпизодом сериал всё лучше и лучше. Особенно выделяются Аня [Чалотра] в роли Йен и Майанна Бёринг в роли Тиссаи Де Врие. Есть кое-какие недочёты, но в целом сериал фантастический.

Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast

Боевые сцены в «Ведьмаке» — просто ВАУ! По сравнению с ними сцены в «Игре престолов» ужасны. Музыка идеально вписывается в видеоряд и добавляет напряжения. Сериал дикий: местами очень кровавый, но сохраняющий классический баланс.

Лорен Хиссрич великолепно, мастерски проработала сюжет. Генри Кавилл отлично справился с ролью. Актёры подобраны прекрасно. Ребята, просто дождитесь выхода сериала.

Warstu

Как большой фанат книг, я немного волновался, но Лорен Хиссрич мастерски справилась с сюжетом. Помогает и то, что каст бесподобный. А Генри Кавилл просто… вау.

Сериал сохраняет суть и душу истории, он невероятно хорошо снят, но готовьтесь к некоторым различиям. Я искренне уверен, что фанаты книг и даже игр полюбят эту адаптацию. Но помните, это именно адаптация.

Уилл Фрэнклин

Посмотрел первые серии «Ведьмака», и мне понравилось! У сериала хороший актёрский состав, структура и развитие сюжета отличные. Добротная фэнтези-ерундовина. Сериал отшлифовал некоторые особенно неудачные элементы прозаического стиля Сапковского, тем самым усовершенствовав повествование.

Эшер Илбейн

Согласятся ли со столь положительными отзывами рецензентов широкие зрительские массы, станет известно в конце декабря.

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Ведьмак
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