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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннеры всё-таки прокомментировали последний эпизод «Игры престолов»

Как известно, финальный эпизод «Игры престолов» — The Iron Throne — в отличие от остальных серий восьмого сезона так и не получил своей документалки о создании. Эту оплошность исправит выход заключительного сезона на домашнем видео. Официальный релиз диска состоится на следующей неделе.

Правда, эксклюзивный материал, как это часто бывает, успел утечь в сеть. Благодаря этому выяснилось, что он раскрывает кое-какие любопытные подробности создания серии. Ролик получил название Duty is the Death of Love и снабжён комментариями «всеобщих любимцев» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, а также некоторых участников актёрского состава.

К примеру, Кит Харингтон рассказал, о чём думал Джон, входя в Красный замок. Актёр утверждает, что его герой точно не знал, как поступит, в начале памятного разговора в полуразваленной тронной зале. Судьбу Дени окончательно решила её финальная речь, ставшая своего рода последней каплей для Джона. Харингтон отметил, что между своей новой любовью и семьёй Джон не мог не выбрать семью.

Вдобавок шоураннеры прокомментировали-таки мысли Дрогона в тронной зале. Дракон спалил железный трон, рассудив: «Раз его не займёт Дени, то никто не займёт». Вдобавок часть зрителей терзалась вопросом, что же стало с телом безвременно почившей. Эмилия Кларк упомянула, мол, фанаты первоисточника сообщили ей, что после смерти своих хозяев драконы их съедают. Бениофф такой вариант развития событий категорически отверг.

Дрогон не собирается тебя есть. Он не кот. Видишь, как бережно он тебя подталкивал?

Шоураннеры также утверждают, что идея посадить на трон Брана принадлежит Джорджу Мартину — именно так он планирует завершить свою эпопею. Феерические выборы нового короля прокомментировал Питер Динклэйдж.

Бран, пожалуй, самый чистый человек из всех в этой истории. И тот факт, что он не может иметь детей, является ключевым, потому что это разрывает порочный круг, который образовала вестеросская аристократия, порождавшая порочных наследников.

Ну и важное (возможно, для кого-нибудь) подтверждение и без того известного факта — Арья Старк и впрямь отправилась подальше от Вестероса исследовать остальной мир.

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Игра престолов
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