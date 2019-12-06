Музыкальная k-pop-драма в разработке у Peacock

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

K-pop продолжает атаковать большие и малые экраны. На сей раз свой взгляд на столь популярное направление обратили NBCUniversal и её потоковый сервис Peacock, запустив в разработку музыкальную драму «Олимпийский бульвар» (Olympic Boulevard).

В центре сюжета окажется опозоренная бывшая звезда k-pop, которая получила шанс на искупление и возвращение, согласившись преподавать в одной из первых k-pop-школ Америки.

Сценарий пишет Паула Йу («Супергёрл», «Моцарт в джунглях»); танцы поставит хореограф Кайл Ханагами, работавший в числе прочих с BTS, Бритни Спирс, Ником Джонасом и ’N Sync. Оба также выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Нилом Мероном и Марком Николсоном.