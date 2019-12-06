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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Номинанты на премию WGA Awards 2020: «Охотник за разумом», «Хранители» и другие

Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America) опубликовала список номинантов на ежегодную премию в области телевидения. Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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