Режиссёр кинодилогии «Духless» снимет сериал-трагикомедию про порноиндустрию

Отечественные творцы продолжают исследовать широкое поле порноиндустрии. Постановщик полнометражной дилогии «Духless» Роман Прыгунов займётся многосерийной трагикомедией про порнобизнес. Сериал под названием Happy End будет выходить на цифровой платформе more.tv.

Идея проекта принадлежит Прыгунову. Он же будет режиссировать сериал по собственному сценарию, написанному совместно с Владимиром Васильевым, Михаилом Зубко и Александром Цыпкиным.

Главные герои истории — студенты Влад и Лера, обожающие секс и готовые заниматься им где угодно и когда угодно. Всё это дело они снимают на телефон Влада, который он однажды теряет, и очень скоро вся откровенная видеотека оказывается в сети. Внезапные онлайн-знаменитости с миллионами лайков вынуждены объясняться с родителями, из института их отчисляют, зато парочке открывается дверь в мир порнобизнеса. Ведь если не видишь других перспектив, всегда можно устроиться в жизни и без институтов.

Happy End – самый провокационный проект линейки more originals. Таких сериалов в России ещё не снимали! Возрастной рейтинг 18+ и платная подписка здесь полностью оправданы. Денис Горшков, гендиректор more.tv

Невзирая на заявленную провокационность, создатели обещают, что обилие откровенных сцен никак не навредит сюжету, потому что история для них стоит на первом месте.

Интернет-платформы сегодня дают нам возможность изучать глубже темы, которые раньше казались неформатными и где-то даже запретными. Это не значит, что все границы сняты, — мы по-прежнему стремимся производить контент, главную роль в котором играет история, а не шокирующие темы, говорить на которые вроде бы не принято. Именно яркая, необычная и очень актуальная история стала основной причиной запуска Happy End — проекта, который будет изучать то, о чём все хотят знать, но боятся спросить. Вячеслав Муругов, глава «НМГ Студии»

В сериале снимаются Александра Ребенок, Павел Табаков, Пётр Скворцов, Стася Милославская, Гоша Куценко и Николай Шрайбер. Съёмки пилотного эпизода на днях стартовали в Москве. В производстве задействованы «НМГ Студия» и компания «Видеопрокат».