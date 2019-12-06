Бри Ларсон возглавила список самых популярных звёзд 2019 года по версии IMDb

Конец года — самое время подводить итоги и составлять невообразимое количество
никому не нужных списков и рейтингов. Портал IMDb задался целью выявить самых популярных актёров и актрис 2019 года исходя из своего еженедельного чарта STARmeter, который, в свою очередь, основывается непосредственно на количестве просмотров страниц тех или иных звёзд. И выборка, надо сказать, немаленькая — 200 млн уникальных пользователей ежемесячно.
Возглавила список, разумеется, Бри Ларсон, движущая сила тотальной феминизации и едва ли не главная звезда Marvel, в затылок которой дышат наиболее горячие представительницы популярных в нынешнем году сериалов и одного диснеевского ремейка — Эрин Мориарти, Эмилия Кларк и Наоми Скотт.
Так выглядит полный список самых популярных звёзд 2019 года:
- Бри Ларсон («Капитан Марвел», «Мстители: Финал»)
- Эрин Мориарти («Пацаны»)
- Эмилия Кларк («Игра престолов»)
- Наоми Скотт («Аладдин»)
- Дакре Монтгомери («Очень странные дела»)
- Закари Ливай («Шазам!»)
- Киану Ривз («Джон Уик 3»)
- Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»)
- Марго Робби («Однажды… в Голливуде»)
- Хоакин Феникс («Джокер»)