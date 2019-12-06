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Первоисточник: www.imdb.com Прямая ссылка на новость:
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Бри Ларсон возглавила список самых популярных звёзд 2019 года по версии IMDb

Конец года — самое время подводить итоги и составлять невообразимое количество никому не нужных списков и рейтингов. Портал IMDb задался целью выявить самых популярных актёров и актрис 2019 года исходя из своего еженедельного чарта STARmeter, который, в свою очередь, основывается непосредственно на количестве просмотров страниц тех или иных звёзд. И выборка, надо сказать, немаленькая — 200 млн уникальных пользователей ежемесячно.

Возглавила список, разумеется, Бри Ларсон, движущая сила тотальной феминизации и едва ли не главная звезда Marvel, в затылок которой дышат наиболее горячие представительницы популярных в нынешнем году сериалов и одного диснеевского ремейка — Эрин Мориарти, Эмилия Кларк и Наоми Скотт.

Так выглядит полный список самых популярных звёзд 2019 года:

  1. Бри Ларсон («Капитан Марвел», «Мстители: Финал»)
  2. Эрин Мориарти («Пацаны»)
  3. Эмилия Кларк («Игра престолов»)
  4. Наоми Скотт («Аладдин»)
  5. Дакре Монтгомери («Очень странные дела»)
  6. Закари Ливай («Шазам!»)
  7. Киану Ривз («Джон Уик 3»)
  8. Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»)
  9. Марго Робби («Однажды… в Голливуде»)
  10. Хоакин Феникс («Джокер»)
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Темы
 
Капитан Марвел Мстители: Финал
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