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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Первые композиции из саундтрека к сериалу «Ведьмак»

За две недели до официальной премьеры тёмного фэнтези «Ведьмак» в сети появились первые композиции из саундтрека к сериалу. За музыкальное сопровождение восьмисерийного первого сезона отвечают Соня Белоусова и Джиона Остинелли.

Первая музыкальная тема называется Geralt of Rivia и, предположительно, будет звучать во время открывающих титров. Это именная мелодия главного героя — охотника на монстров Геральта из Ривии.

Вторая композиция — одна из баллад барда Лютика, которая называется Toss A Coin To Your Witcher. Голос принадлежит исполнителю роли Джои Бэти.

Многосерийная экранизация культовой книжной серии Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Фрейей Аллан и Аней Чалотрой в главных ролях выходит на потоковом сервисе Netflix 20 декабря. Съёмки второго сезона стартуют в начале следующего года.

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Ведьмак
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