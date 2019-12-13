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Первоисточник: discussingfilm.net Прямая ссылка на новость:
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Съёмки сериала про Кассиана Андора начнутся в июне

По информации Discussing Film, многосерийный проект про Кассиана Андора обзавёлся приблизительной датой начала съёмок — процесс стартует в июне и будет проходить в Европе. В сюжет шпионского боевика по вселенной «Звёздных войн» включат флэшбеки из детства главного героя — портал сообщает, что Lucasfilm подыскивает 9-летнего и 13-летнего актёров на роль юного Андора.

Приключенческий экшен о борьбе Альянса повстанцев против Галактической Империи поведает о миссиях Кассиана Андора (Диего Луна) и его напарника — дроида K-2SO (Алан Тьюдик) до их судьбоносной миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на планете Скариф.

В октябре выяснилось, что к проекту потокового сервиса Disney+ подключился Тони Гилрой (киносерия о Джейсоне Борне), который приложил руку к написанию сценария и пересъёмкам «Изгоя-один», приквелом которого выступает сериал. Гилрой пишет текст для первого эпизода, а также снимет несколько серий. Шоураннером числится Стивен Шифф («Американцы»).

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